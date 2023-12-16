العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

العاهل الأردني معزيا بوفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح: كان زعيمًا عروبيًا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته

16 ديسمبر، 2023
0 9 أقل من دقيقة

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، إن سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته.

وكتب الملك في تغريدة عبر موقع “إكس”: “نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الصباح. كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية. أحر التعازي لأخي الشيخ مشعل ولأسرته الكريمة وللشعب الكويتي العزيز”.

الوسوم
16 ديسمبر، 2023
0 9 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

أمير قطر ينعى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

16 ديسمبر، 2023

“الطيران المدني” توقع عقدا بـ6.7 مليون دينار لتنفيذ نظامي المراقبة السطحي والأرصاد بمطار الكويت

14 ديسمبر، 2023

الموانىء: عودة حركة الملاحة البحرية في ميناءي الشويخ والشعيبة

11 ديسمبر، 2023

سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح

5 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى