العاهل الأردني معزيا بوفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح: كان زعيمًا عروبيًا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته

العاهل الأردني معزيا بوفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح: كان زعيمًا عروبيًا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، إن سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته.

وكتب الملك في تغريدة عبر موقع “إكس”: “نشاطر أشقاءنا في الكويت الأحزان بوفاة سمو الأخ الشيخ نواف الصباح. كان زعيما عروبيا كرس حياته في خدمة بلده وشعبه وأمته، وعرفناه صاحب نخوة وحكمة ودؤوبا في تمتين العلاقات العربية. أحر التعازي لأخي الشيخ مشعل ولأسرته الكريمة وللشعب الكويتي العزيز”.