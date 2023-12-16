خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان في وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

16 ديسمبر، 2023
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صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم البيان التالي: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وأعربا عن بالغ التعازي وصادق المواساة لعائلة آل صباح، وللشعب الكويتي، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أن السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في الكويت أحزانهم، ويسألون الله العلي القدير أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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16 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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