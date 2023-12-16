الشيخ محمد بن راشد ينعى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

نعى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم السبت..

وقال الشيخ محمد بن راشد “”عزاؤنا لأهلنا في الكويت، ولإخواننا أسرة آل الصباح في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الصباح، خدم وطنه ستة عقود، وأدى أمانته بكل إخلاص، وحط رحاله عند غفور كريم، نسأل الله له الفردوس الأعلى من الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.