إعدام رجل في إيران بتهمة التعاون مع الموساد

إعدام رجل في إيران بتهمة التعاون مع الموساد

أعدمت إيران السبت رجلاً دين بتهمة التعاون مع أجهزة الاستخبارات الصهيونية، على ما أعلنت السلطة القضائية.

وذكر موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية إن “عقوبة الإعدام نُفذت هذا الصباح في جاسوس للنظام الصهويني في سجن زاهدان” بمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران.

ولم يذكر الموقع اسم الرجل لكنه قال إنه دين ب”التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح النظام الصهيوني المعادي”.

ودين أيضا ب”جمع وتوفير معلومات سرية لجهاز الموساد التجسسي بهدف تعطيل النظام العام”.

ولم يتضح على الفور تاريخ أو مكان اعتقال الرجل أو محاكمته.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق عن توقيف أشخاص وصفتهم بأنهم عملاء يعملون لحساب دول أجنبية من بينها الكيان الصهيوني، عدوتها اللدود.

في كانون الأول/ديسمبر 2022 أعدمت إيران شنقا أربعة أشخاص دينوا بالتعاون من أجهزة الاستخبارات الصهيونية.

وتتهم طهران الكيان الصهيوني بتنفيذ هجمات تخريب واغتيالات تستهدف برنامجها النووي.

وتتهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إيران بشن هجمات صاروخية وبمسيرات تستهدف القوات الأميركية وسفن مرتبطة بالكيان الصهيوني في الخليج.

وتقول مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية، إن إيران تحتل المركز الثاني عالميا بعد الصين لجهة أحكام الإعدام المنفذة.

وفي تقرير صدر في تشرين الثاني/نوفمبر قالت منظمة “حقوق الإنسان في إيران” ومقرها النروج إن الجمهورية الإسلامية أعدمت أكثر من 600 شخص منذ مطلع العام، في أكبر عدد خلال 8 سنوات.

وتنفذ إيران عموما عقوبة الإعدام شنقا.