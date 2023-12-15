من مجزرة جباليا في قطاع غزة

ترحيب أممي بإعلان فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لغزة لإيصال المساعدات الإنسانية

16 ديسمبر، 2023
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رحبت الأمم المتحدة اليوم الجمعة بالإعلان عن أن معبر (كرم أبو سالم) الحدودي مع غزة سيفتح للتوصيل المباشر للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي إن التنفيذ السريع لهذا الاتفاق سيؤدي إلى زيادة تدفق المساعدات إلى غزة.

وأشار إلى أن التوصل إلى إيقاف لإطلاق النار سيزيد توزيع المساعدات في جميع أنحاء القطاع بشكل أكبر.

وحول قطع خدمات الاتصالات بالقطاع أوضح دوجاريك أن الخدمات استؤنفت بعد توقف دام عدة ساعات مساء أمس الخميس محذرا من أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على قدرة العاملين في مجالي الطوارئ والإغاثة على أداء مهمتهم ويخلف عواقب سلبية على جميع السكان.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ذكرت أنه ما زال 8 من بين 22 مركزا طبيا تابعا للوكالة تواصل العمل بوسط وجنوب القطاع لتقديم الرعاية الصحية للمهجرين في منشآتها عبر 97 فريقا طبيا.

المصدر
وكالات
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16 ديسمبر، 2023
0 6 دقيقة واحدة

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