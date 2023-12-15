الكويت يفوز على الجهراء والنصر يتغلب على كاظمة في الجولة العاشرة من دوري زين للقدم

الكويت يفوز على الجهراء والنصر يتغلب على كاظمة في الجولة العاشرة من دوري زين للقدم

فاز نادي الكويت اليوم الجمعة على نظيره الجهراء فيما تغلب النصر على مضيفه كاظمة بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري (زين) لكرة القدم.

ففي المباراة الأولى حقق الكويت فوزا مهما على الجهراء بنتيجة (3-2) أعاده إلى صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 23 نقطة.

وسجل الهدف الأول للكويت اللاعب طه الخنيسي في الدقيقة الـ14 عبر ركلة جزاء قبل أن يضيف زميله محمد دحام الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ20 والـ38 فيما سجل للجهراء اللاعبان أنس الشبلي في الدقيقة الـ72 ورودريغو يوري في الدقيقة الـ87.

وبذلك تصدر الكويت فرق الترتيب مؤقتا برصيد 23 نقطة فيما بقي رصيد الجهراء عند نقطتين في المركز الأخير.

وعلى استاد الصداقة والسلام تمكن النصر من الفوز على صاحب الأرض كاظمة بهدفين نظيفين عبر اللاعبين مشعل الشمري في الدقيقة الـ63 وأيمن لقجع في الدقيقة الـ69.

واثر ذلك صعد النصر إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 16 نقطة فيما بقي رصيد كاظمة عند نقاطه الـ13 في المركز السادس.

وتختتم مباريات الجولة غدا السبت بلقاء “القمة” بين السالمية والعربي على استاد ثامر.