المفوض السامي لشؤون اللاجئين: يجب منع أزمة اللاجئين من غزة

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم الجمعة إنه يجب منع حدوث أزمة جديدة للاجئين من غزة، في إشارة إلى احتمال فرار مئات الآلاف من النازحين بالفعل بسبب الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس إلى مصر.

وأضاف غراندي في كلمته الختامية في المنتدى العالمي للاجئين في جنيف “نزح عدد كبير من (الأشخاص) إلى زاوية فقيرة بالفعل في قطعة صغيرة من الأرض. يجب أن يتوقف هذا العنف”.

وتابع “أريد أن أكون واضحا: ما يعد بالفعل أزمة نزوح واسعة النطاق داخل غزة يجب ألا يتحول إلى أزمة لاجئين أخرى”.