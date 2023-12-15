عباس يؤكد لسوليفان أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

عباس يؤكد لسوليفان أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطاع غزة “جزء لا يتجزأ” من الدولة الفلسطينية، رافضا مخططات الاحتلال المحتملة لفصله، وذلك خلال استقباله في رام الله الجمعة مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان.

وقال عباس في بيان بعد اللقاء إن “قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه”.

وشدد على “ضرورة وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، وحرب الإبادة الجماعية خاصة في قطاع غزة، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية”.

ولفت رئيس السلطة الفلسطينية الى أهمية “فتح جميع المعابر، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن”.

وكان سوليفان انتقل الى رام الله للقاء عباس بعد زيارته في وقت سابق الجمعة إلى الأراضي المحتلة حيث اعتبر انه ليس من “الصواب” أن تعيد الدولة العبرية احتلال غزة على المدى الطويل.

وأتى هذا الموقف مع تزايد التكهنات حول مستقبل القطاع في أعقاب الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بين الاحتلال وحركة حماس.

واقترحت واشنطن أن تؤدي السلطة الفلسطينية دورا في حكم قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ 2007، على الرغم من الشعبية المتراجعة للسلطة في أوساط الفلسطينيين.

وقال سوليفان “نعتقد بأن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى تجديد وتنشيط، وإلى التحديث فيما يتعلق بأسلوب حكمها، وتمثيلها للشعب الفلسطيني”.