سفينة الحاويات إم.إس.سي بالاتيوم 3

استهداف سفينة مملوكة لشركة سويسرية جنوب غربي ميناء المخا اليمني

15 ديسمبر، 2023
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قالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري في مذكرة استشارية اليوم الجمعة إن سفينة الحاويات إم.إس.سي بالاتيوم 3 المملوكة لشركة سويسرية والتي ترفع علم ليبيريا تم استهدافها أثناء تحركها شمالا على بعد حوالي 22 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء المخا اليمني.

وكانت السفينة متجهة إلى ميناء جدة السعودي، وقالت أمبري في تقييمها إنه من المرجح أن سفينة الحاويات تلقت تحذيرا من الحوثيين اليمنيين بعدم المرور عبر البحر الأحمر.

وأضافت أمبري أن السفينة واصلت الإبحار باتجاه الشمال وغيرت مسارها 180 درجة بعد حوالي 30 دقيقة لتبحر جنوبا باتجاه مضيق باب المندب.

المصدر
رويترز
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15 ديسمبر، 2023
0 9 أقل من دقيقة

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