الداخلية: ضبط 209 شخصاً مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من مختلف الجنسيات منهم 47 يعملون في المنشآت الغذائية المتنقلة و4 في مكتب خدم وهمي

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحملات التفتيشية المفاجئة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري وإدارة الرقابة والتنسيق واللجنة الثلاثية وإدارة متابعة المخالفين على مناطق (المهبولة – صباح الناصر – شرق – حولي – الفحيحيل) اسفرت عن ضبط (162) شخصاً مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من مختلف الجنسيات كما تم شن حملات مفاجئة المنشآت الغذائية المتنقلة من غير ترخيص بمختلف المحافظات وضبط (47) مخالفاً لقانون الإقامة برفقة القوى العاملة وبلدية الكويت وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم الى جهات الاختصاص.

المصدر وزارة الداخلية