سفير الكويت بالجزائر يبحث مع وزير الاتصال سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين

بحث سفير دولة الكويت لدى الجزائر محمد الشبو مع وزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب اليوم الخميس سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال الإعلام والاتصال وتفعيل الاتفاقية الاعلامية الوقعة في الكويت عام 2008.

وقالت وزارة الاتصال الجزائرية في بيان لها إن وزير الاتصال محمد لعقاب استقبل اليوم الخميس بمقر الوزارة سفير دولة الكويت بالجزائر محمد الشبو.

وأوضح أن الجانبين تناولا خلال اللقاء “سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال”.

وأضاف أنه تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود للتفعيل الميداني لآليات التنسيق والتعاون الإعلامي بين الجزائر والكويت “من خلال تحيين الاتفاقية الإعلامية الموقعة في الكويت في 2008 وتجديد البرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي الموقع بالكويت في 2013 للسنوات المقبلة”.

كما أكد البيان على ان “الطرفين أكدا تفعيل هذه الآليات أيضا من خلال تشكيل اللجنة الفنية الإعلامية المشتركة المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي للأعوام 2013-2014-2015”.