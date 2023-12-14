الصين تطلق مركبة فضائية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام

الصين تطلق مركبة فضائية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام

14 ديسمبر، 2023
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أطلقت الصين بنجاح مركبة فضائية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام بواسطة صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش-2 إف” من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين اليوم (الخميس).

ستعمل المركبة الفضائية التجريبية القابلة لإعادة الاستخدام في المدار لبعض الوقت قبل العودة إلى موقع الهبوط المقرر في الصين.

وخلال عملها في المدار، ستجري المركبة الفضائية عمليات التحقق من التقنيات القابلة لإعادة الاستخدام، وتجارب علوم الفضاء، لتوفير الدعم التقني للاستخدام السلمي للفضاء.

المصدر
وكالات
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14 ديسمبر، 2023
0 6 أقل من دقيقة

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