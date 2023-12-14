الهلال الأحمر الكويتي يبدأ المرحلة الثانية من توزيع الدقيق على آلاف النازحين جنوب غزة

الهلال الأحمر الكويتي يبدأ المرحلة الثانية من توزيع الدقيق على آلاف النازحين جنوب غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توزيع أكياس الدقيق على آلاف النازحين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة بما فيها مدينتا (خانيونس) و(رفح).

وقال رئيس الفرق التطوعية التابعة للجمعية في غزة أحمد أبو دية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن القطاع يمر بأزمة غذاء لا سيما الدقيق والخبز وذلك بسبب الاغلاق المتواصل والمستمر لمعابر القطاع منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي إضافة إلى تدمير عدد كبير من المخابز.

وأضاف أبو دية ان عددا كبيرا من المخابز توقف عن العمل بسبب نفاد الوقود مؤكدا ان هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تخفيف معاناة آلاف الأسر المحاصرة تحت القصف.

واشار إلى أن فريق الجمعية يقوم بتوزيع الدقيق في مراكز الإيواء والخيام والمدارس والمنازل والمستشفيات بشكل يومي مبينا أن كيس الدقيق يزن 25 كيلو غراما ويكفي أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة ثلاثة اسابيع.

يذكر ان المرحلة الأولي من عملية التوزيع بدأت قبل نحو أسبوعين وشملت عددا من الفئات المجتمعية وآلاف النازحين في المنطقة الوسطي ومناطق أخرى بقطاع غزة .

وكانت دولة الكويت قد أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة ولا يزال الجسر الجوي الاغاثي الكويتي مستمرا بالإضافة إلى إرسال عشرات من سيارات الإسعاف منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من اكتوبر الماضي.