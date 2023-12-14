الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين: 617 ألف عسكري روسي ينتشرون في أوكرانيا

14 ديسمبر، 2023
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن الروس نشروا أكثر من 600 ألف عسكري في أوكرانيا بعد قرابة عامين على إرساله جيشه للسيطرة على العاصمة كييف.

تكبدت كل من كييف وموسكو خسائر فادحة بعد أشهر من أعمال حربية واسعة النطاق، وتقدر الولايات المتحدة خسائر الجيش الروسي ب315000 جندي بين قتيل وجريح.

وقال بوتين في مؤتمره الصحافي السنوي الأول منذ بدء النزاع في شباط/فبراير 2022 إن “خط الجبهة يمتد لأكثر من 2000 كيلومتر، هناك 617000 شخص في منطقة النزاع”.

وأضاف أن 224000 من الجنود الذي تمت تعبئتهم ينتشرون حاليا في مناطق في أوكرانيا تسيطر عليها حاليا القوات الروسية.

وخلال مؤتمره صحافي السنوي قال بوتين أيضا إن ليس هناك خطط للإعلان عن تعبئة عسكرية جديدة في إطار النزاع.

المصدر
أ ف ب
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14 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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