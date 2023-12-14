“الطيران المدني” توقع عقدا بـ6.7 مليون دينار لتنفيذ نظامي المراقبة السطحي والأرصاد بمطار الكويت

وقعت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الخميس عقدا مع إحدى الشركات الفنلندية لتنفيذ مشروع نظام المراقبة السطحي ونظام الأرصاد في مطار الكويت الدولي بقيمة تبلغ نحو 6.7 مليون دينار كويتي (نحو 21.7 مليون دولار أمريكي).

وتولى توقيع العقد من الجانب الكويتي المدير العام للطيران المدني بالتكليف عماد الجلوي ومن جانب الشركة الفنلندية نائب رئيس الأرصاد الجوية والطيران والطقس والبيئة لشركة (فايسلا أو واجي) بانو بارتنين.

وقال الجلوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع إن المشروع يهدف إلى توفير معلومات الأرصاد الجوية على أطراف المدارج الثلاثة في مطار الكويت مما يسهم في تطوير أنظمة الملاحة ويحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة.

وذكر أن مدة العقد تبلغ 550 يوما للمدرجين الشرقي والأوسط (الغربي الحالي) و270 يوما للمدرج الغربي الجديد (الدرج الثالث) وتليها أربع سنوات ضمان وصيانة.

من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في الطيران المدني سعد العتيبي لـ(كونا) إن المشروع يهدف إلى توفير مدى الرؤية على امتداد المدارج الثلاثة للهبوط والإقلاع في مطار الكويت مما يوفر أقصى درجات الأمن والسلامة للملاحة الجوية.

وأوضح العتيبي أن المشروع عبارة عن نظام المراقبة السطحي ونظام الأرصاد لتوفير معلومات الأرصاد الجوية على أطراف المدارج من درجة الحرارة وسرعة واتجاه الرياح ونسبة الرطوبة.

من جهته قال نائب رئيس الأرصاد الجوية والطيران والطقس والبيئة لشركة (فايسلا أو واجي) الفنلندية بانو بارتنين لـ(كونا) إن هذا العقد المبرم مع (الطيران المدني) الكويتية لثلاثة مدارج في مطار الكويت الدولي يعتبر أكبر عقد منفرد لمعدات المطار لشركة فايسالا على الإطلاق.

وأوضح بارتنين أن العقد يشمل التصميم والتصنيع والتسليم والتركيب والصيانة والدعم الفني وتدريب المستخدمين مضيفا أن النظام الآلي لمراقبة الطقس يقوم بجمع بيانات الأرصاد الجوية ومعالجتها وتصورها بما يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وذكر أن النظام من شأنه مساعدة مراقبي الحركة الجوية والطيارين وغيرهم من العاملين في مجال الطيران على اتخاذ قرارات حاسمة من خلال تقارير مستمرة وفي الوقت الحقيقي عن الأحوال الجوية في المطار.