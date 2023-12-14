المرصد العربي لحقوق الإنسان يطالب بتفعيل قرار الجمعية العامة بوقف الحرب على غزة

دعا المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي اليوم الخميس الجمعية العامة للامم المتحدة الى تفعيل قرارها رقم (377) تحت مسمى “الاتحاد من أجل السلام” لإيقاف حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

جاء ذلك في تقرير صادر عن المرصد العربي خاص برصد انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر حتى 25 نوفمبر 2023.

وطالب التقرير بسرعة تشكيل اللجنة القانونية التي أقرتها القمة العربية الإسلامية لحصر كل القرارات والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ووضع مذكرة قانونية لكل الجهات الدولية المعنية وإعداد ملف قانوني قوي يقدم الى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الجهات.

وحذر من أن استمرار الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة ستكون له عواقب وخيمة ليس فقط على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولكن على أمن واستقرار المنطقة ككل.

وطالب المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل والتحقيق فيما ارتكبته القوات الإسرائيلية من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل واستهدافها للمدارس التي تؤوي النازحين والمناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمتاحف والمناطق الأثرية.

كما طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في غزة وسياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري وجرائم الحرب الأخرى.

وذكر التقرير أن العدوان الإسرائيلي تسبب في قتل وجرح 4 في المئة من سكان غزة بنحو 47 ألف شخص بين شهيد وجريح ومفقود موضحا أن 70 في المئة من الضحايا كانوا أطفالا ونساء.

وقال إن العدوان الإسرائيلي على القطاع يعد عملا عسكريا غير مشروع لمخالفته الصريحة لميثاق الأمم المتحدة بالإضافة إلى اقترافه انتهاكات ومخالفات جسيمة لأحكام اتفاقية (جنيف) الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.

واشار إلى استشهاد ما يزيد على 6150 طفلا و4000 امرأة من أصل ما يتجاوز ال15 ألف شهيد و7000 مفقود تحت أنقاض البنايات.

ولفت الى استشهاد 3000 طالب على مقاعد الدراسة وأكثر من ألف طفل حديث الولادة أو عمره لا يتجاوز العام الواحد حيث بلغ عدد الشهداء من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم بين العام والأربعة أعوام أكثر من 1300 طفل.

وعلى صعيد استهداف القطاع الصحي الفلسطيني ذكر أن الاحتلال تعمد إسقاط قطاع الصحة الفلسطيني وإخراجه من العمل للحيلولة دون معالجة الجرحى والمصابين بحجة أن المشافي تضم أسفلها انفاقا هجومية حيث قتل 207 ما بين أطباء وممرضين ومسعفين إلى جانب 26 رجلا من رجال قوات الدفاع المدني.

وأشار التقرير إلى خروج 26 مستشفى و55 مركزا صحيا عن الخدمة وتدمير 56 سيارة إسعاف.