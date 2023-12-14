بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 22.58 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 22.58 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 58ر22 نقطة ليبلغ مستوى 70ر6765 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر72 مليون سهم عبر 13139 صفقة نقدية بقيمة 7ر72 مليون دينار (نحو 7ر221 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 39ر20 نقطة ليبلغ مستوى 88ر5497 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 37ر0 في المئة من خلال تداول 81 مليون سهم عبر 3944 صفقة نقدية بقيمة 9ر9 مليون دينار (نحو 19ر30 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 07ر24 نقطة ليبلغ مستوى 99ر7430 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 32ر0 في المئة من خلال تداول 6ر164 مليون سهم عبر 9195 صفقة بقيمة 7ر62 مليون دينار (نحو 2ر191 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 06ر31 نقطة ليبلغ مستوى 28ر5372 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 57ر0 في المئة من خلال تداول 5ر57 مليون سهم عبر 2838 صفقة نقدية بقيمة 6ر7 مليون دينار (نحو 18ر23 مليون دولار).

وكانت شركات (سينما) و(م الأعمال) و(الرابطة) و(منشآت) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (بيت الطاقة) و(الاولى) و(يونيكاب) و(أرجان) الأكثر انخفاضا.