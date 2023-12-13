“التطبيقي” يفوز بلقب مسابقة قدم الصالات للطالبات ضمن دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي

فاز فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للطالبات اليوم الاربعاء بلقب مسابقة كرة القدم للصالات ضمن دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي في اختتام منافسات هذه اللعبة بالدورة التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتستمر حتى ابريل المقبل.

وتمكن فريق (التطبيقي) من نيل اللقب بعد تغلبه المستحق على نظيره الجامعة الأمريكية بنتيجة (3-0) فيما آل المركز الثالث لفريق جامعة الكويت بعد انتصاره على منافسه (الكلية الأسترالية) بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل (1/1) ليكتفي الاخير بالمركز الرابع.

وقال رئيس اللجنة الفنية لمسابقات كرة القدم بالدورة وليد نصار لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الختام إن منافسات (قدم الصالات) للطالبات شهدت مستوى جيد بمعظم مبارياتها لا سيما في بالنهائي الذي جاء قويا من الجانبين مشيدا بحماس اللاعبات وحرصهن على تقديم أفضل مستوى لهن بالمباريات.

وأضاف النصار أن الدورة تضمنت بهذه النسخة إقامة ثلاث مسابقات في لعبة كرة القدم وهي اضافة لهذه المسابقة مسابقتان كرة القدم العشبية وكرة القدم للصالات للطلاب معتبرا ان هذا التجمع الرياضي الذي يضم عددا من الألعاب الرياضية يعد مساحة مهمة للطلبة لتنمية مواهبهم الرياضية.

وأكد أن الاتحاد الرياضي المدرسي بقيادة فيصل المقصيد حريص على تعزيز ممارسة الرياضة في مدارس وزارة التربية والجامعات لنشر الوعي الرياضي لدى الشباب مشيدا بتعاون وزارة التربية و16 مؤسسة تعليمية جامعية مشاركة في الدورة.

يذكر أن نسخة الدورة الحالية تشهد مشاركة نحو خمسة آلاف طالب وطالبة يمثلون المؤسسات الجامعية وعددا كبيرا من المدارس الثانوية وتتضمن أيضا إقامة مسابقات بالعاب كرة الطائرة وكرة السلة والبادل والثلاثيات للسلة للطلبة والطالبات علما أن المسابقات ستتواصل تباعا.