“الكويتية للإغاثة” تدشن مشروعا للمياه يستفيد منه 5 آلاف شخص جنوبي تعز اليمنية

دشنت الجمعية الكويتية للإغاثة مشروعا للمياه يستفيد منه خمسة آلاف شخص بمديرية (الشمايتين) جنوب محافظة (تعز) اليمنية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.

وثمن مدير مديرية (الشمايتين) عبدالعزيز الشيباني في تصريح صحفي الجهود التي تبذلها دولة الكويت لدعم الشعب اليمني عموما وسكان محافظة (تعز) على وجه الخصوص.

وأشاد بدور الجمعية الكويتية للإغاثة في خدمة قطاع المياه والإصحاح البيئي مشيرا إلى أهمية هذا الإنجاز الذي تحقق في اكتمال العمل بمشروع مياه منطقة (السويقة) الذي سيخدم آلاف المواطنين في القرى المحيطة بالمشروع.

من جانبه قال مدير إدارة العلاقات والإعلام بجمعية (الحكمة) المنفذة للمشروع عادل عقلان إن “هذا المشروع الثاني الذي تدعمه دولة الكويت في ذات النطاق الجغرافي الريفي المحروم بعد افتتاح مشروع مياه بمنطقة (الشعوبة) بمديرية (المعافر)”.

وأشار إلى أن المشروع شمل حفر بئر ارتوازية بعمق 293 مترا لضمان وفرة المياه بشكل دائم للمنطقة.

وأعرب عن شكره البالغ لدور الجمعية الكويتية للإغاثة في دعم هذا المشروع التنموي المهم ومختلف المشروعات الأخرى في قطاعات التعليم والصحة والإصحاح البيئي إلى جانب غيرها من القطاعات.