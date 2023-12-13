رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين

فون دير لايين تؤيّد فرض عقوبات على المتطرفين من المستوطنين في الضفة الغربية

13 ديسمبر، 2023
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء إنها “تؤيد” فرض عقوبات على “المتطرفين” من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، مندّدة أمام البرلمان الأوروبي ب”تصاعد” أعمال العنف التي يمارسونها والتي اعتبرت أنها تهدد استقرار المنطقة.

وقالت فون دير لايين في ستراسبورغ “يتسبب تصاعد أعمال العنف الذي يمارسه المتطرفون من المستوطنين معاناة هائلة للفلسطينيين. إن ذلك يعرّض احتمالات سلام دائم للخطر ويمكن أن تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي. لهذا السبب أنا أؤيد فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في الهجمات في الضفة الغربية”.

المصدر
أ ف ب
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13 ديسمبر، 2023
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