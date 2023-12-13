بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 17.53 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 17.53 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 53ر17 نقطة ليبلغ مستوى 28ر6788 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر203 مليون سهم عبر 11026 صفقة نقدية بقيمة 3ر55 مليون دينار (نحو 6ر168 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 57ر13 نقطة ليبلغ مستوى 27ر5518 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 25ر0 في المئة من خلال تداول 9ر77 مليون سهم عبر 3850 صفقة نقدية بقيمة 5ر12 مليون دينار (نحو 12ر38 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 14ر29 نقطة ليبلغ مستوى 06ر7455 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 39ر0 في المئة من خلال تداول 5ر125 مليون سهم عبر 7176 صفقة بقيمة 7ر42 مليون دينار (نحو 4ر149 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 53ر11 نقطة ليبلغ مستوى 34ر5403 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 3ر52 مليون سهم عبر 2557 صفقة نقدية بقيمة 4ر19 مليون دينار (نحو 7ر31 مليون دولار).

وكانت شركات (أولى تكافل) و(سنام) و(جي تي سي) و(مشاعر) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أرزان) و(وطني) و(إيفا) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (بيت الطاقة) و(مدار) و(ثريا) و(مراكز) الأكثر انخفاضا.