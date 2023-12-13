مدينة الكويت

الأرصاد الجوية: أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية على بعض المناطق وفرص الهطول تقل الليلة

13 ديسمبر، 2023
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قالت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء إن طقس البلاد يشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة أحيانا وقد تكون رعدية على بعض المناطق مع رياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات وتؤدي لارتفاع أمواج البحر.

وأضاف مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن فرص الأمطار والسحب تقل تدريجيا من الليلة مع فرص تكون ضباب خفيف على بعض المناطق موضحا أن خرائط الطقس تظهر تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي متزامن مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتلة هوائية رطبة نسبيا.

وتوقع القراوي أن تتأثر البلاد غدا الخميس بامتداد مرتفع جوي مصحوبا بكتلة هوائية باردة نسبيا تقل معها درجات الحرارة مع تحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة تزيد الإحساس بالبرودة ويكون الطقس بصفة عامة معتدلا إلى مائل للبرودة نهارا باردا ليلا.

ودعا الجميع إلى متابعة النشرة الجوية من خلال موقع الإدارة الرسمي www.met.gov.kw وعبر تطبيقها الرسمي الخاص بالهواتف الذكية Kuwait Met خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.

المصدر
كونا
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13 ديسمبر، 2023
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