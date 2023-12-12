وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المراة والطفل الشيخ فراس سعود المالك الصباح

وزير الشؤون يوجه بتطوير خدمات هيئة شؤون ذوي الإعاقة وبسرعة إنجاز المعاملات

12 ديسمبر، 2023
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وجه وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح اليوم الثلاثاء بضرورة تطوير الخدمات المقدمة لمراجعي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وسرعة إنجاز معاملاتهم.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها وزير (الشؤون) إلى مقر (الهيئة) لمتابعة سير العمل والاطلاع على التشغيل التجريبي لنظام المواعيد بالرسائل النصية.

والتقى وزير (الشؤون) بعدد من المواطنين خلال مراجعتهم ووعد بحل كل الأمور العالقة وتسهيل الإجراءات المتبعة في الهيئة.

المصدر
كونا
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12 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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