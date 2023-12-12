هزة أرضية بقوة 3.5 درجات تضرب دهوك شمال العراق دون تسجيل خسائر

أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم الثلاثاء عن وقوع هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر في محافظة (دهوك) شمال العراق دون تسجيل خسائر.

وذكرت الوزارة في بيان أن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية في تمام الساعة 03:31:41 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها 3.5 درجات على مقياس ريختر.

وأضافت الوزارة أن الهزة تبعد 15 كيلومترا شمال غرب (العمادية) من محافظة (دهوك) مشيرة إلى أن المواطنين شعروا بها فيما لم أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وكانت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية قد أعلنت تسجيل حدوث 36 هزة أرضية داخل العراق في سبتمبر الماضي موضحة أنها حدثت في قضاء (جمجمال) بمحافظة السليمانية الذي تركز فيه النشاط الزلزالي و(أربيل) و(واسط) و(نينوى).