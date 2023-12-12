بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 60.12 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 60.12 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 12ر60 نقطة ليبلغ مستوى 75ر6770 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 90ر0 في المئة.

وتم تداول 12ر258 مليون سهم عبر 13200 صفقة نقدية بقيمة 4ر79 مليون دينار (نحو 17ر242 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 78ر13 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5531 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 25ر0 في المئة من خلال تداول 9ر86 مليون سهم عبر 4284 صفقة نقدية بقيمة 8ر12 مليون دينار (نحو 04ر39 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 51ر78 نقطة ليبلغ مستوى 92ر7425 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر1 في المئة من خلال تداول 12ر171 مليون سهم عبر 8916 صفقة بقيمة 5ر66 مليون دينار (نحو 8ر202 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 65ر10 نقطة ليبلغ مستوى 87ر5414 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 2ر0 في المئة من خلال تداول 5ر71 مليون سهم عبر 3405 صفقات نقدية بقيمة 9ر11 مليون دينار (نحو 2ر36 مليون دولار).

وكانت شركات (نابيسكو) و(أركان) و(التعمير) و(سنرجي) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أرزان) و(إيفا) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (سكب ك) و(مشاعر) و(يونيكاب) و(اكتتاب) الأكثر انخفاضا.