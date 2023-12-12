شركة الاستثمارات الوطنية تلعب دوراً محورياً ورئيسياً في صفقة بيع شركة تعليمية بقيمة تجاوزت 53 مليون دينار كويتي

تأكيداً على مكانة الاستثمارات الوطنية كإحدى أكبر الشـركات الاستثمارية محلياً وإقليمياً، أعلنت الشركة عن نجاح صفقة بيع في قطاع التعليم. نجحت شركة المجموعة الانجليزية العالمية القابضة في بيع حصتها الكاملة في شركة المجموعة الانجليزية التعليمة، وهي أحد أهم الشركات الرائدة في مجال التعليم الأساسي في الكويت، لأحد العملاء المميزين بقيمة استثمارية تجاوزت 53 مليون دينار كويتي وذلك يضاف إلى نجاحات الاستثمارات الوطنية المشهودة في العديد من الصفقات.

لعبت الاستثمارات الوطنية دوراً رئيسياً ومحورياً كمستشار مالي حصـري لعملية البيع الناجحة وقد تمت إدارة الصفقة الاستراتيجية من خلال فريق الخدمات الاستشارية للشـركة ذو الخبرة المميزة، وتعد الصفقة واحدة من أكبر وأنجح الصفقات بالقطاع التعليمي خلال الفترة الماضية وعلامة بارزة في قطاع التعليم في الكويت. ومن خلال خبرة الاستثمارات الوطنية وقدراتها الواسعة في قطاعات السوق وإمكانياتها في عقد الصفقات الاستثمارية المميزة، قامت الشركة بدورٍ أساسيٍ وجوهريٍ في هذه الصفقة وإتمامها للتوافق مع احتياجات عملائها المهتمين بالقطاع التعليمي، علماً بأن هذه الصفقة تخضع للموافقات التنظيمية .

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم

من جهته صرّح السيد / فهد المخيزيم – عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحافي: أننا سعداء بنجاح فريق الاستثمارات المصرفية بالقيام بدورٍ محوريٍ كوننا المستشار الحصـري في صفقة البيع الرائدة، ما يؤكد التزام الاستثمارات الوطنية في إتمام صفقاتها مع الشركات الأخرى من خلال فرص متنوعة مصممة لهذا الغرض خصيصاً، الذي يظهر مدى قدرة الشـركة وتمكنها من تحقيق النتائج الاستثنائية والفعالة مما ساعد على اكتساب ثقة واعتراف واسعين من عملائها ومساهميها على حد سواء واستعداد الفريق التام للتعامل مع جميع المتغيرات والتطورات في السوق الاستثماري، والمحلي، والإقليمي والعالمي، مما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق نتائج باهرة ونجاحات متميزة، حيث شكلت ثقة عملائنا عنصراً أساسياً في تبوأ شركة الاستثمارات الوطنية مركزاً ريادياً في سوق الاستشارات والخدمات المالية.

وفي ختام حديثه أفاد السيد / فهد المخيزيم بأن شركة الاستثمارات الوطنية رسخت تواجدها ومكانتها بين الشركات الاستثمارية المحلية بما يتناسب وتطلعاتها وأهدافها المستقبلية في التوسع والانتشار على أسس واضحة ومدروسة يأتي في مقدمتها مكانة مركزها المالي وقوة أدائها الذي مكَنها من فرض وجودها في السوق المحلي والإقليمي.

ونشكر الجهات الرقابية المشرفة على عملية الاستحواذ وبالأخص جهاز حماية المنافسة لمساعدته في إتمام الصفقة بسلاسة وشفافية وحرصه على ضمان المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في السوق المحلي.

نائب رئيس تنفيذي قطاع الاستثمارات المصـرفية في شركة الاستثمارات الوطنية بشار خان

وعلى صعيد متصل أفاد السيد / بشار خان – نائب رئيس تنفيذي قطاع الاستثمارات المصـرفية في شركة الاستثمارات الوطنية بأنه قد تم تنفيذ الصفقة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية الحصرية للطرف البائع والمشتري، بدراسة دقيقة بما في ذلك التحليل المالي الشامل والتقييم وإدارة المفاوضات، والتي تكللت بتوقيع اتفاقية البيع والشـراء الملزمة، علماً بأن هذه الصفقة تفتح إمكانيات كبيرة للنمو وتمهيداً لفرص أكثر للدخول في استحواذات كبيرة في القطاع التعليمي وغير مسبوقة للمهتمين في هذا المجال.

وأضاف السيد خان بأن الشركة تواصل وضع معايير جديدة للتميز والابتكار، وذلك باعتبارها لاعباً أساسياً في عمليات التمويل والاستثمار، وقد نجحنا باستقطاب العديد من الاستثمارات الجديدة في عدة قطاعات مختلفة، حيث تميزت الاستثمارات الوطنية في تنفيذ عمليات عدة منها عمليات الدمج والاستحواذ وجمع رؤوس الأموال والخدمات الاستشارية، كما أدارت بنجاح العديد من الاكتتابات الخاصة والإدراجات النوعية والعمل كمنسق رئيسـي ومستشار إدراج لإحدى الشـركات الرائدة في الكويت.