باكستان ترفض قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي المحدود لإقليم جامو وكشمير

رفضت باكستان اليوم الاثنين الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الهند بالمصادقة على قرار الحكومة المركزية إلغاء الحكم الذاتي المحدود لإقليم (جامو وكشمير).

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن “جامو وكشمير نزاع معترف به دوليا وبقي مدرجا على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأكثر من سبعة عقود وبالتالي فإن القرار النهائي بشأنه سيتم وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولتطلعات الشعب الكشميري”.

وأضافت الوزارة أن “الهند ليس لها الحق في اتخاذ قرارات أحادية بشأن وضع هذه المنطقة المتنازع عليها ضد إرادة الشعب الكشميري وباكستان”.

وأضافت أن “باكستان لا تعترف بسيادة الدستور الهندي على ولاية (جامو وكشمير) وتعتبر أن أي عملية تخضع للدستور الهندي ليس لها أي أهمية قانونية”.

واعتبرت أن الهند لا يمكنها التنازل عن التزاماتها الدولية بحجة التشريعات المحلية والأحكام القضائية مضيفة أن “الإقرار القضائي لإجراءات الهند الأحادية وغير القانونية في 5 أغسطس 2019 هو استهزاء بالعدالة ويستند إلى أسس تاريخية وقانونية مشوهة”.

ورأت الوزارة أن “حكم المحكمة العليا الهندية فشل في الاعتراف بالطبيعة المعترف بها دوليا للنزاع حول (جامو وكشمير) كما أنه فشل في تلبية تطلعات الشعب الكشميري الذي رفض بالفعل الإجراءات غير القانونية والأحادية التي اتخذتها الهند في 5 أغسطس 2019”.

وأشارت إلى “أن الحكم هو مظهر آخر من مظاهر القضاء المطواع ولا يمكن أن يصرف انتباه المجتمع الدولي عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكب في جامو وكشمير”.

وأكدت “أن باكستان ستواصل تقديم دعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي الكامل لشعب جامو وكشمير لتحقيق حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير”.

وكانت المحكمة العليا في الهند قد أكدت في بيان اليوم الاثنين أنها أيدت قرار الحكومة اليمينية بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء المادة 370 من الدستور الهندي التي أعطت ولاية (جامو وكشمير) حكما ذاتيا محدودا ووضعا خاصا عام 2019.

وأضاف البيان ان المحكمة أمرت بإجراء انتخابات في الولاية خلال العام المقبل وإعادتها ولاية كغيرها من الولايات الهندية.

وقد اثار إلغاء الحكم الذاتي في ولاية (جامو وكشمير) التي تقطنها الاغلبية المسلمة احتجاجات داخلية وخارجية فيما اعتقلت السلطات الهندية عددا من القادة وفرضت قيودا صارمة لتجنب المعارضة الشديدة من الكشميريين.