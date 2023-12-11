السوداني يجدد التزام العراق بحماية المستشارين الأجانب والبعثات الدبلوماسية

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، التزام بلاده بتوفير الحماية للمستشارين والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق كما تقتضي الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.

وجدِد السوداني، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون “رفض أي انتهاك للسيادة العراقية وأي مساس أو إساءة بسمعة البلاد”، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وقال “إن الحكومة والقوات الأمنية العراقية جادة بمتابعة منفذي أي إعتداء على البعثات وأماكن عمل المستشارين، وأنها ستتعامل معهم وفق القوانين وما تقتضيه مصلحة العراق وأمنه”.

وبشأن الحرب في غزة، أكد رئيس الحكومة العراقية “أن استمرار العدوان في غزّة ستكون له تبعات على مجمل النظام العالمي والأمن في المنطقة، خاصة مع استهداف المدنيين العزّل، بما يشكل خرقاً فاضحاً لمجمل القوانين الدولية والإنسانية”.

وذكر “أن القوى العظمى باتت إزاء مسؤولية أخلاقية وقانونية لمنع استمرار القتل المنهج، وكان يتعين على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن تأييد ما تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي من دعوة لوقف إطلاق النار”.

من جانبه، عبّر وزير الخارجية البريطاني عن تقديره لمواقف الحكومة العراقية في حماية البعثات الدبلوماسية.

وأكد كاميرون على أن بريطانيا تطمح إلى تطوير العلاقات مع العراق وتوسعة آفاق الشراكة بين البلدين، بما يعود على الشعبين العراقي والبريطاني بالمنفعة المتبادلة، ويدعم الإستقرار في المنطقة” .

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها، فضلا عن إستعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة وآخر تطورات القضية الفلسطينية.