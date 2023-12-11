مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الشيخة جواهر الصباح

الشيخة جواهر الصباح: الكويت ملتزمة بالوفاء بتعهداتها الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030

11 ديسمبر، 2023
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أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح التزام دولة الكويت بالوفاء بتعهداتها الدولية القائمة على روح المسؤولية والتضامن لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 وخلق المزيد من الشراكات والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الشيخة جواهر الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة مشاركتها في أعمال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بمرور 75 عاما على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف اليوم الإثنين ويستمر إلى يوم غد.

وقالت إن هذا الحدث يتم تنظيمه من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بحضور المفوض السامي فولكر تورك ويهدف إلى تقديم الدول الأعضاء لقائمة تعهداتها الطوعية التي من شأنها تعزيز حالة حقوق الإنسان في تلك الدول.

وأوضحت أن كلمتها أمام الاجتماع تناولت الإعراب عن الأسف لانعقاده “ونحن أمام انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وكل الأعراف والمواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من انتهاك سافر لحقوق الإنسان ومجازر وحشية مستمرة دون تحرك جاد لمواجهتها”.

ولفتت إلى أربعة تعهدات لدولة الكويت في مجال حقوق الإنسان تتمثل في التأكيد على الوفاء بالالتزامات الدولية القائمة على روح المسؤولية والتضامن لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 من خلال تطوير السياسات الوطنية التنموية تنفيذا لتلك الأهداف وبمشاركة كل فئات المجتمع في إطار رؤية دولة الكويت التنموية (كويت جديدة 2035).

كما لفتت الشيخة جواهر الصباح في هذا الشأن إلى تعهد دولة الكويت بتوفير المزيد من الشراكات والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتعاون البناء مع مؤسسات المجتمع المدني بغية تعزيز حالة حقوق الإنسان ودور الأسرة والمرأة والطفل في المجتمع.

المصدر
كونا
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11 ديسمبر، 2023
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