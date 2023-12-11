بوتين يدشّن غواصتين نوويتين جديدتين

تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين تعزيز “القوة العسكرية-البحرية” لروسيا، وذلك خلال ترؤسه حفل تدشين غواصتين نوويتين في أقصى شمال البلاد.

وشارك بوتين في مراسم رفع العلم التي أقيمت في سيفيرودفينسك على البحر الأبيض حيث بنيت مدى السنوات الست الأخيرة الغواصتان “كراسنويارسك” و”الإمبراطور الاسكندر الثالث”.

وقال بوتين في كلمة وجّهها للبحّارة “بسفن كهذه وبأسلحة كهذه، ستشعر روسيا أنها آمنة”. وتفقّد إحدى الغواصتين في مياه القطب الشمالي المتجمّدة.

في الأسبوع الماضي قال بوتين إنه سيخوض الانتخابات العام المقبل للفوز بولاية رئاسية جديدة، بعد نحو عامين على إطلاقه الهجوم الدائر حاليا في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي إن الغواصتين “ستعززان الجاهزية القتالية للبحرية الروسية وقوتنا البحرية في القطب الشمالي وفي الشرق الأوسط والبحر الأسود وبحر البلطيق”.

إضافة إلى هاتين السفينتين اللتين ستدخلان أسطول المحيط الهادئ، تبني روسيا ثماني غواصات نووية.

ومع قرب دخول المعارك في أوكرانيا عامها الثاني، أجرت روسيا تحوّلا في اقتصادها لإتاحة التركيز بشكل كبير على الإنتاج العسكري.

في تشرين الأول/أكتوبر أقر المشرّعون الروس زيادة قياسية للإنفاق العسكري تناهز ثلث الإنفاق الإجمالي للعام 2024.

وتعهّد سيّد الكرملين “مواصلة العمل لزيادة القوة البحرية-العسكرية لروسيا”.