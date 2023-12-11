الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي

زيلينسكي يعتبر تأخير المساعدات الأميركية لأوكرانيا “تحقيقا لأحلام” بوتين

11 ديسمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين بأن كييف تعتمد على الولايات المتحدة وتأخير المساعدات العسكرية يعد “تحقيقا لأحلام” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال في خطاب في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن “يجب أن يخسر بوتين.. يمكنكم الاعتماد على أوكرانيا ونأمل بنفس الدرجة بأن نتمكن من الاعتماد عليكم”.

وفي إشارة إلى السجالات في الكونغرس المرتبطة بحزمة الدعم العسكري الجديدة لأوكرانيا، قال “إذا كان هناك شخص تشكّل القضايا العالقة من دون حل في كابيتول هيل مصدر إلهام له، فإنه بوتين وزمرته المريضة فحسب”.

وأفاد زيلينسكي الذي سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء “يرون أحلامهم تتحقق عندما يرون التأخيرات أو بعض الفضائح و.. عندما ينهار الدعم للمقاتلين من أجل الحرية”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
11 ديسمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بوتين يدشّن غواصتين نوويتين جديدتين

11 ديسمبر، 2023

إغلاق الطرق وتأخير الرحلات الجوية في الصين بسبب العواصف الثلجية

11 ديسمبر، 2023

الأمم المتحدة تحتاج الى 46.4 مليار دولار للمساعدات الإنسانية في 2024

11 ديسمبر، 2023

الجامعة العربية: إعادة التفكير في الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

11 ديسمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى