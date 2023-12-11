تطبيق "سهل"

تطبيق “سهل” الحكومي مرشح لجائزة أفضل مبادرة شمولية رقمية في ملتقى الحكومة الرقمي السعودي

11 ديسمبر، 2023
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أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية اليوم الإثنين عن قائمة الجهات الحكومية الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي المرشحة لجائزة (ملتقى الحكومة الرقمي الخامس).

وذكرت الهئية في حسابها عبر منصة (إكس) أن الجائزة تتضمن ست فئات لأفضل أداء حكومي رقمي من ضمنها أفضل خدمة حكومة رقمية وأفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية وأفضل مبادرة للبيانات المفتوحة وأفضل مبادرة للتمكين الرقمي للمرأة وأفضل مشاركة مجتمعية رقمية وأفضل مبادرة للشمولية الرقمية.

وقد رشح التطبيق الحكومي الكويتي الموحد للخدمات الحكومية (سهل) لجائزة أفضل مبادرة للشمولية الرقمية إلى جانب خدمة (تقدير) السعودية وبوابة (مدى) للنفاذ الرقمي القطري.

وسينطق الملتقى في ال 19 من الشهر الجاري ويمتد على مدى يومين بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ونخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.

المصدر
كونا
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11 ديسمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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