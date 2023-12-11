ملك الأردن: لن يكون هناك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن

ملك الأردن: لن يكون هناك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين أنه لن يكون هناك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن.

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن العاهل الأردني تجديد التأكيد خلال لقاء رؤساء هيئة الأركان المشتركة ومديري الأجهزة الأمنية المتقاعدين على موقف الأردن بضرورة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة وحماية المدنيين وإيصال المساعدات للتخفيف من الوضع المأساوي بالقطاع.

وشدد الملك عبدالله على أهمية تكثيف الجهود العربية وتوحيدها للضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدفع بإيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ونيل الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.

وأضاف أن الأردن حذر منذ اليوم الأول من عملية التهجير واعتبرها خطا أحمر “لأن هذا بالنسبة لنا تصفية للقضية الفلسطينية” مشيدا بدور مصر بهذا الخصوص.

وجدد العاهل الأردني التأكيد على رفضه لأي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة “فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة”.