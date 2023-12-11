مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الاثنين الموافق 11/12/2023 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بما يلي:

اطمأن مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الحالة الصحية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن الحالة الصحية بفضل الله عز وجل مستقرة مبتهلين إلى المولى العلي القدير أن ينعم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بموفور الصحة والعافية وأن يمن على سموه رعاه الله بالشفاء العاجل.

من جهة أخرى أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته ممثلا عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في اجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(44) التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في الدوحة عاصمة دولة قطر الشقيقة بمشاركة رئيس الجمهورية التركية الصديقة رجب طيب أردوغان كضيف على الدورة الـ44 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تم خلالها مناقشة العديد من القضايا المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات الخطيرة في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها.

كما أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مجلس الوزراء علما بالبيان الختامي الصادر عن الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن عدة قضايا ومنها التأكيد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية الكويتية بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.

وأكد البيان الختامي للدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833/1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية البرية والبحرية داعيا العراق إلى العمل الجاد لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة 162 كما دعا حكومة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29/4/2012 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5/12/2013 بعد مصادقة البرلمانين الكويتي والعراقي عليهما تم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18/12/2013.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلستي مجلس الأمة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 12/12/2023 و 13/12/2023.

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن أسف دولة الكويت الشديد لاستخدام حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وانقاذ الوضع الإنساني المتدهور هناك والذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وحظي بتأييد دولي واسع وعبر مجلس الوزراء عن بالغ القلق من عدم استجابة مجلس الأمن الدولي لتحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالرجوع إلى المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة والتي لفت الأمين العام للأمم المتحدة من خلالها انتباه المجلس إلى أن ما يجري يهدد النظام الإنساني بانهيار السلم والأمن الدوليين مطالبا بضرورة وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة كونه مطلبا إنسانيا.