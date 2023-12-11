المجلس البلدي يوافق على إنشاء مناطق خدمية بالمراكز الحدودية الكويتية

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين على الاقتراح المقدم بشأن إنشاء مناطق خدمية في المراكز الحدودية الكويتية واقتراح تخصيص أرض للتخزين.

ووافق المجلس خلال جلسته العاشرة العادية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي ال13 على التقرير الاحصائي لبلدية الكويت (2022/2023) وإبقاء مشروع ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية (2024-2025) على الجدول.

كما وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للغذاء والتغذية تعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس ليكون ترخيص أكثر من محل للنشاط الواحد لكل الأنشطة المسموح بها بمسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي وتعديل مسميات الأنشطة لتتوافق مع مسميات وزارة التجارة.

ووافق المجلس على الاقتراح المقدم بشأن اعتماد الدراسة المرورية قبل رفع المعاملة للمجلس البلدي وإعادة الاقتراح المقدم بشأن العقارات المهجورة إلى اللجنة الفنية مع اخطار الإدارات المعنية في الجهاز التنفيذي.

كما وافق المجلس على الكتاب المقدم من أهالي منطقة العديلية السكنية بشأن وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأبقى مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي على جدول الأعمال للمناقشة في الجلسة المقبلة وتزويد المجلس بمخططات توضيحية قبيل انعقاد الجلسة.

وأحال المجلس الكتاب المقدم من الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم البلدية واستثنائها من رسوم البلدية الخاصة بإشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة الى الجهاز التنفيذي لإعداد الدراسة الفنية والقانونية.

وفي ختام الجلسة تم الموافقة على اقتراح بشأن الإجازة الربيعية للمجلس لمدة أسبوعين بدءا من 7 يناير حتى 22 من الشهر نفسه.