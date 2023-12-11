بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 37.81 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 37.81 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 81ر37 نقطة ليبلغ مستوى 63ر6710 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 57ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر276 مليون سهم عبر 11588 صفقة نقدية بقيمة 9ر67 مليون دينار (نحو 207 ملايين دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 67ر12 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5518 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0 في المئة من خلال تداول 5ر94 مليون سهم عبر 4311 صفقة نقدية بقيمة 9ر16 مليون دينار (نحو 5ر51 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر47 نقطة ليبلغ مستوى 41ر7347 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 66ر0 في المئة من خلال تداول 2ر182 مليون سهم عبر 7277 صفقة بقيمة 51 مليون دينار (نحو 5ر155 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 32ر0 نقطة ليبلغ مستوى 22ر5404 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 01ر0 في المئة من خلال تداول 7ر82 مليون سهم عبر 3653 صفقة نقدية بقيمة 8ر15 مليون دينار (نحو 19ر48 مليون دولار).

وكانت شركات (إيفا فنادق) و(مراكز) و(تنظيف) و(الإعادة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أعيان) و(إيفا) و(خليج ب) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الأولى) و(أصول) و(أولى تكافل) و(أرجان) الأكثر انخفاضا.