الطيران المدني: 982741 راكبا إجمالي حركة المسافرين عبر مطار الكويت نوفمبر الماضي

ذكرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الاثنين أن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي في شهر نوفمبر الماضي بلغت 982741 راكبا.

وقال المدير العام للادارة بالتكليف عماد الجلوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 12 في المئة وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 10 في المئة في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 15 في المئة خلال شهر نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في نوفمبر الماضي 413860 راكبا بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 568881 راكبا في حين بلغ إجمالي عدد ركاب الترانزيت 186018 راكبا بزيادة نسبتها 15 في المئة عن نفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر نوفمبر بلغ 10591 رحلة مقارنة مع 9582 في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفاد الجلوي أن إجمالي حركة الشحن في شهر نوفمبر بلغ نحو 4ر19 مليون كيلوغرام في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 6ر15 مليون كيلوغرام بينما بلغت حركة الشحن الصادر نحو 8ر3 مليون كيلوغرام.

وبين أن الوجهات الأكثر طلبا في نوفمبر كانت دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول وصبيحة والدوحة لافتا إلى أن نسبة الحركة السوقية لشركات الطيران كانت 32 في المئة لشركة الخطوط الجوية الكويتية في حين بلغت حصلت (طيران الجزيرة) 27 في المئة وأما بقية الشركات فقد بلغت حصتهم السوقية 41 في المئة.