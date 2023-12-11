الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

غوتيريش: التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري مهم لنجاح كوب28

11 ديسمبر، 2023
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين إن أحد العناصر المهمة لإنجاح قمة المناخ كوب28 هو أن تتوصل الدول إلى اتفاق حول الحاجة إلى “التخلص التدريجي” من الوقود الأحفوري حتى لو كان ذلك مع احتمال تحرك الدول بمعدلات مختلفة.

وقال للصحفيين “مؤتمر الأطراف يغطي العديد من الجوانب ويعتمد ذلك على التوازن العالمي لكن الجانب الرئيسي، في رأيي، لنجاح مؤتمر الأطراف سيكون أن يتوصل مؤتمر الأطراف إلى توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري”.

وأضاف “هذا لا يعني أنه يجب على جميع البلدان التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في نفس الوقت”.

المصدر
رويترز
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11 ديسمبر، 2023
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