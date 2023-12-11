الثلوج في بكين

إغلاق الطرق وتأخير الرحلات الجوية في الصين بسبب العواصف الثلجية

11 ديسمبر، 2023
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أدى تساقط الثلوج إلى إغلاق الطرق ووقف عمل وسائل النقل العام وتأخير الرحلات الجوية في العاصمة الصينية بكين، بالاضافة إلى أجزاء أخرى من البلاد، اليوم الاثنين.

وأعلن التلفزيون الصيني الرسمي إلغاء 184 خطا للحافلات في بكين خلال ساعة الذروة الصباحية، بسبب حالة الطقس.

أما على خطوط مترو الأنفاق، فقد قامت سلطات المدينة بتشغيل المزيد من القطارات والعاملين الفنيين الإضافيين، بغرض نقل الأشخاص الذين يقومون بتغيير وسيلة مواصلاتهم من الطرق العادية إلى المترو.

وأفادت السلطات بأن ساعة الذروة بدأت في وقت مبكر كثيرا عما هو معتاد في أيام الاثنين.

كما أغلقت السلطات أجزاء من الطريق في مقاطعة هيبي المحيطة ببكين، وفي مقاطعات هيلونججيانج ولياونينج وجيلين شمالي البلاد، وأيضا في منطقة منغوليا الداخلية، بسبب تساقط الثلوج.

وتم إلغاء الدراسة في معظم المدارس الابتدائية والثانوية. و لم ترد بشكل أولي أي تقارير بشأن وقوع حوادث أو إصابات كبيرة.

المصدر
د ب أ
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11 ديسمبر، 2023
0 10 دقيقة واحدة

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