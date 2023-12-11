بنك برقان يولّي فاضل عبد الله منصب الرئيس التنفيذي – الكويت

أعلن بنك برقان عن تولّي فاضل محمود عبد الله منصب الرئيس التنفيذي – الكويت، وذلك بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى الارتقاء بكفاءاته الوطنية وتعزيز مناصبه القيادية.

وانطلاقاً من موقعه في البنك كأحد أقدم المدراء التنفيذيين ومن القيادات المتميّزة فيه، سيواصل عبدالله دوره الحيوي في تنفيذ التوجّه الاستراتيجي الجديد للبنك للسنوات المقبلة.

وفي تصريحه بهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان، الشيخ/ عبد الله ناصر الصباح: “يسرّني أن أتقدّم باسمي وبالنيابة عن مجلس إدارة بنك برقان، بالتهنئة من فاضل عبدالله لتولّيه منصبه الجديد، مع تمنّياتنا له بالمزيد من النجاح إلى جانب باقي أعضاء فريق البنك”.

وقد صرح طوني ضاهر رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة قائلاً: “لقد أثبت فاضل عبد الله على مدى الشهور الماضية قدرته القيادية وتمتّعه برؤية بعيدة المدى كأحد أبرز المدراء في البنك، حيث ساعد في وضع أسس خارطة طريق التحوّل التي نعمل على إنجازها. واليوم، نجدّد ثقتنا في قدرته على مواصلة توجيه دفّة التحوّل والمضيّ قُدماً نحو تعزيز مكانة بنك برقان بين أكثر البنوك تقدّماً وتأثيراً في الكويت، والسعي إلى التطوير والتميّز وترسيخ مكانتنا كأحد أفضل أماكن العمل في القطاع المصرفي”.

ومن جهته، قال فاضل عبد الله: “أعتزّ بالثقة التي منحني إياها البنك، وأتطلع إلى مواصلة الإنجازات وتحقيق استراتيجية التحوّل وخطط التغيير خلال المرحلة المقبلة، مدعوماً بكفاءة وقوة الإدارة العليا، على طريق تعزيز أعمال البنك الأساسية الحيوية في الكويت، بدءاً بتنمية وتنويع محفظة الشركات مروراً بتوسيع حصتنا في سوق التجزئة وليس انتهاء بتحقيق مراحل جديدة من التقدّم والتميّز على صعيد التجربة المصرفية التي نقدّمها لكافة شرائح العملاء”.

وتأتي هذه الخطوة من بنك برقان كجزء من جهوده المستمرة لإنجاز التحوّل الاستراتيجي، حيث يواصل تركيزه في هذه المرحلة على الاستثمار المستدام في رأس المال البشري. وقد شهدت استراتيجية البنك إعادة هيكلة تنظيمية شاملة في كافة قطاعاته وإداراته خلال عام 2023، وشمل ذلك عدداً من عمليات التعيين والترقية على مستوى المناصب القيادية، حيث كان للسيد/ فاضل عبدالله دور أساسي وحيوي في التخطيط وقيادة عملية التحوّل والتغيير.