القوى العاملة: حريصون على تطبيق قانون العمل ومتابعة المنازعات العمالية

أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي حرص الهيئة على تطبيق قانون العمل بما ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ومتابعة المنازعات العمالية وتسهيل أمور العمالة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم الأحد عقب استقبال العتيبي للمدير الإقليمي للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تغريد جبر ومستشار المنظمة الدولية للعمل الجنائي لدى البلاد الدكتور عبداللطيف السنان وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات الدولية في مجال العمل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي وكيفية بناء شراكات تنفيذ برامج مفيدة وفعالة لخدمة وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام.

وذكر أنه تم أيضا التباحث حول الأشخاص الذين يقعون بنزاع مع القانون بما في ذلك حقوق المهاجرين والعمال ومناهضة الإتجار بالبشر من منطلق الحقوق الإنسانية ووفق ما تؤكده المعايير الدولية.