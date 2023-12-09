الدوري الإنكليزي: صلاح يسجل هدفه الـ200 مع ليفربول ويقلب الطاولة على بالاس

قلب ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، صاحب 200 هدف مع الـ”حمر”، تأخره أمام مضيفه المنقوص عددياً كريستال بالاس في آخر ربع ساعة وسجّل هدف الفوز 2-1 في الوقت البدل عن ضائع السبت في افتتاح المرحلة السادسة عشرة، فتصدر ترتيب الدوري الإنكليزي لكرة القدم موقتاً.

ورفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال الذي يحل ضيفا على استون فيلا في وقت لاحق، فوضع نفسه في موقع جيد قبل مواجهة مانشستر يونايتد وأرسنال قبل نهاية السنة.

وبعد تقدّم بالاس في الشوط الثاني من ركلة جزاء، عادل صلاح مسجلاً هدفه المئتين مع ليفربول في مختلف المسابقات، وأصبح خامس لاعب يحقق هذا الانجاز بعد الويلزي إيان راش (346)، روجر هانت (285)، غوردان هودجسون (241) والاسكتلندي بيلي ليدل (228)، ثم لعب تمريرة الهدف الثاني للبديل هارفي إليوت في الدقائق الأخيرة.

وقال صلاح بعد تسجيل هدفه الرابع عشر هذا الموسم “الشعور رائع. أنا سعيد لهذا الرقم ولفوزنا في المباراة”.

تابع صلاح الذي يحاول قيادة فريقه غلى لقبه الأول منذ 2020 “أرى عقلية الكفاح حتى النهاية. لدينا فريق جديد الآن، مع ستة أو سبعة لاعبين (جدد)”.

أردف اللاعب البالغ 31 عاماَ “يجب أن نقدم لهم النصح. يتعلمون الكثير وهذا جميل. يمكننا تحقيق أمور جيدة هذا الموسم”.

على ملعب سيلهرست بارك، أنقذ الحارس البرازيلي أليسون بيكر وحكم الفيديو المساعد (في ايه آر) ليفربول في الشوط الأول الذي انتهى دون أهداف.

كان الضيوف الأكثر استحواذا في أول 25 دقيقة، دون تهديد دفاع الفريق اللندني المنظّم.

وبعد انطلاقة من الغاني المخضرم جوردان أيو على الجهة اليمنى، سدّد الكولومبي المتألق جيفرسون ليرما كرة من داخل المنطقة أبعدها أليسون على دفعتين بمساعدة القائم الأيمن، في أخطر فرص الشوط (28).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبالاس بعد عرقلة من الهولندي فيرجيل فان دايك على الفرنسي أودسون إدوار، بيد ان حكم الفيديو المساعد كشف خطأ على الياباني واتارو إندو لاعب وسط ليفربول ارتكبه ويل هيوز (29).

وللمرة الأولى هذا الموسم، يخفق ليفربول في التسديد على مرمى الخصم في الشوط الأول.

وفي ثاني مرّة تدخّل حكم الفيديو المساعد، احتُسبت هذه المرّة ركلة جزاء لبالاس، بعد احتكاك فان دايك مع الفرنسي البديل جان-فيليب ماتيتا ترجمها بنفسه هدف الافتتاح (57).

وتعرّض بالاس لضربة بدّلت معالم المباراة، مع طرد أيو لنيله انذاراً ثانياً في آخر ربع ساعة.

بعدها بـ96 ثانية، سجّل صلاح هدفه المئتين مع ليفربول في مختلف المسابقات والـ150 في الدوري، من تسديدة ارتدت بقوّة من لاعب ليفربول السابق ناثانيال كلاين وعانفقت الشباك (76).

وبعد تمريرة من صلاح، تلاعب البديل الشاب إليوت بالدفاع وأطلق تسديدة جميلة جداً من خارج المنطقة، مسجلاً هدفه الأول هذا الموسم في شباك الحارس البديل ريمي ماتيوز الذي دخل قبل بأربع دقائق بدلاً من الحارس المصاب سام جونستون (90+1).

وقال صلاح عن إليوت “هو شاب جيد. أحبّ تحفيزه في صالة اللياقة البدنية”، فيما قال ابن العشرين عاماً “هدفي اليوم يلخّص ما تعلمته منه. إذا تحدّثت عن تأثيره علي سيعاني الجميع من الملل”.

وأنقذ بيكر مرماه مجدداً من هدف سانح برأسية المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن اثر ركلة حرّة (90+10).

ولم يخسر ليفربول سوى مرّة وحيدة في آخر 27 مباراة في الدوري كانت أمام توتنهام 1-2 في أيلول/سبتمبر.

كما لم يخسر على أرض بالاس في عهد مدربه الألماني يورغن كلوب (8 انتصارات في 9 زيارات). وتعود آخر خسارة له إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2014، تحت اشراف الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز.