وزير التجارة يبحث مع سفراء الصين وإيران وكوريا الجنوبية العلاقات التجارية بين الكويت ودولهم

استقبل وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الخميس في مكتبه -كلا على حدة- سفراء جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية كوريا الجنوبية حيث تم بحث العلاقات التجارية بين الكويت ودولهم.

وذكرت وزارة التجارة في بيان صحفي أن الوزير العيبان استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية تشانغ جيانوي حيث ناقش العلاقات التجارية المتميزة بين الكويت والصين وسبل تطويرها والارتقاء بها عبر زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.

وأضافت أن اللقاء تطرق إلى الحديث عن تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التجارية والاقتصادية والاستثمارية التي تم توقيعها مؤخرا بين البلدين.

وأفادت بأنه تم خلال اللقاء أيضا توافق الطرفين للعمل على زيادة فرص الاستثمارات المتبادلة ومناقشة طرق استفادة دولة الكويت من المشاريع الاستراتيجية الصينية التي يتم تنفيذها والتخطيط لها في منطقة الخليج العربي.

وأشار البيان إلى أن الوزير استقبل كذلك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد توتونجي حيث ناقشا العلاقات التجارية المتميزة بين الكويت وايران وسبل تطويرها والارتقاء بها عبر زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين.

وأضاف أنه تم تطرق إلى مناقشة سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يقدمها الجانب الإيراني لدولة الكويت فيما يتعلق بالأمن الغذائي عن طريق واردات المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.

وأكد أنه تم خلال اللقاء توافق الطرفين على ضرورة تفعيل اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين حتى يتم التنسيق بشكل أكبر بين الجهات الحكومية ذات الصلة وجهات القطاع الخاص الفاعلة فيما يخص التجارة والاستثمار والاقتصاد.

وتابع البيان أن العيبان استقبل أيضا سفير جمهورية كوريا الجنوبية تشونغ بيونغ حيث تم مناقشة العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها والارتقاء بها عبر زيادة حجم المشاريع التجارية المشتركة والمشاريع التجارية للشركات الكورية في الكويت.

وأشار إلى أن اللقاء تناول كذلك مناقشة سبل زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وضرورة إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الكويت وكوريا الجنوبية وأهمية عقد هذه اللجنة في القريب العاجل.

وذكر أنه تم خلال اللقاء توافق الطرفين على أهمية توقيع البلدين على مذكرة تفاهم تجاري في أقرب وقت مما يحقق استفادة الطرفين في هذا الجانب.

وزير التجارة والصناعة يستقبل سفير الجمهورية الإيرانية