سفير دولة الكويت غير المقيم لدى الفاتيكان يقدم أوراق اعتماده إلى البابا فرنسيس

سفير دولة الكويت غير المقيم لدى الفاتيكان يقدم أوراق اعتماده إلى البابا فرنسيس

قدم سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين يعقوب السند أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدولة الكويت لدى الفاتيكان إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.

وقال السفير السند في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إثر تقديم أوراق الاعتماد إن القيادة السياسية في دولة الكويت حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الكرسي الرسولي.

وأضاف السفير السند أنه نقل إلى بابا الفاتيكان تحيات وأمنيات القيادة السياسية له بموفور الصحة والسلامة فيما قدم البابا تحياته وتمنياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بموفور الصحة والعافية.

كما بعث بابا الفاتيكان بأطيب التحيات والتقدير إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وإلى الشعب الكويتي الكريم معربا عن الأمل لدولة الكويت بمزيد من التقدم والازدهار.

وذكر السند أن البابا فرنسيس أكد أن المهام الدبلوماسية سامية وهامة لا سيما في عالم تعصف فيه الأزمات والحروب مشيرا إلى الحاجة الماسة لدورها الحيوي والكبير لتقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول السلمية والمناسبة.

ونقل السفير السند عن البابا تشديده على أن كوكب الأرض يتعرض إلى تغيرات ضارة تضعف النظام البيئي والتغيرات المناخية ولا يوجد أحد على الأرض بمعزل عن خطرها وآثارها السلبية وأن العمل الجماعي من خلال دبلوماسية واعية متعددة الأطراف هو سبيلنا الوحيد للخلاص.

وأشار البابا فرنسيس إلى أن الوقت ضيق وقصير قبل أن تستفحل الأمور أكثر داعيا للقادة المجتمعين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) المنعقد في دبي حاليا بالتوفيق والنجاح والوصول إلى اتفاقيات تحفظ للبشرية جمعاء مستقبل أجيالها.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون والحوار بين دول وشعوب العالم للوصول إلى السلام المنشود الذي تدعو إليه الديانات كافة.