وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح تسلم اليوم نسخة عن أوراق اعتماد سعادة كارين هيديكو ساساهارا سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفراء الولايات المتحدة وتونس وإيطاليا وميانمار

7 ديسمبر، 2023
0 26 دقيقة واحدة

تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح نسخة عن أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت كارين هيديكو ساساهارا وذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم الخميس في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى الوزير للسفيرة الجديدة التوفيق في مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح تسلم اليوم نسخة عن أوراق اعتماد سعادة محمد كريم البودالي سفير الجمهورية التونسية لدى دولة الكويت

تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح نسخة عن أوراق اعتماد سفير الجمهورية التونسية لدى دولة الكويت محمد كريم البودالي وذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم الخميس في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة التونسية.

وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح تسلم اليوم نسخة عن أوراق اعتماد سعادة لورنزو موريني سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة الكويت

تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة الكويت لورنزو موريني وذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم الخميس في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح تسلم اليوم نسخة عن أوراق اعتماد سعادة تشان آي سفير جمهورية ميانمار لدى دولة الكويت

تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح نسخة عن أوراق اعتماد سفير جمهورية ميانمار لدى دولة الكويت تشان آي وذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم الخميس في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار كما تناول اللقاء آخر المستجدات في جمهورية ميانمار.

المصدر
كونا
الوسوم
7 ديسمبر، 2023
0 26 دقيقة واحدة

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