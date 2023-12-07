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“ناقلات النفط”: القطاع النفطي الكويتي حريص على الشفافية في تعامله مع الجهات الرقابية

7 ديسمبر، 2023
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أكد الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية بالوكالة الشيخ خالد أحمد الصباح حرص القطاع النفطي الكويتي على وجود الرقابة والشفافية في التعامل والرد على كل الأسئلة والاستفسارات من الجهات الرقابية باحتراف وبما يتناسب مع ما يتم من عمل على أرض الواقع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ خالد الصباح خلال الملتقى الأول للعلاقات الحكومية والبرلمانية في القطاع النفطي الذي نظمته (ناقلات النفط) اليوم الخميس تحت شعار (تواصلنا نجاحنا) بمشاركة ممثلين من ديوان المحاسبة ومجلس الأمة وجهاز متابعة الأداء الحكومي.

وقال الشيخ خالد الصباح إن الهدف من الملتقى الذي يستمر يوما واحدا هو تعزيز الشراكة المستدامة مع الجهات الرقابية الثلاث ودعم قيم التواصل والتعاون مع الشركات النفطية وإبراز أهمية ودور الجهات الحكومية الرقابية.

وشدد على أهمية التعاون والاستفادة من خبرات الجهات الحكومية الرقابية معربا عن الأمل في أن يحقق الملتقى الأهداف المرجوة منه.

الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية بالوكالة الشيخ خالد أحمد الصباح
المصدر
كونا
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7 ديسمبر، 2023
0 7 دقيقة واحدة

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