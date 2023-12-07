وزارة الداخلية

“الداخلية” تحذر من عمليات نصب وانتحال صفة رجال الأمن يرتكبها أشخاص من خارج الكويت

7 ديسمبر، 2023
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حذرت وزارة الداخلية اليوم الخميس الجميع من عمليات نصب واحتيال ظهرت مؤخرا يقوم فيها بعض المحتالين من خارج البلاد بانتحال صفة رجال الأمن في الكويت مستخدمين أرقام هواتف كويتية وبرامج اتصال إلكترونية.

ودعت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من تلك الاتصالات تجنبا لوقوعهم ضحايا لعمليات النصب.

وأكدت على الجميع ضرورة عدم تزويد هؤلاء بالأرقام البنكية وضرورة سرعة إبلاغ الجهات المختصة عند تلقيهم مثل هذه المكالمات المشبوهة.

وشددت (الداخلية) على أنه جار متابعة وتعقب تلك الاتصالات من الجهات المعنية في الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

المصدر
وزارة الداخلية
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7 ديسمبر، 2023
0 9 أقل من دقيقة

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