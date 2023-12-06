جمعية الهلال الاحمر الكويتي تعلن وصول دفعة مساعدات جديدة الى قطاع غزة

أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الأربعاء دخول دفعة مساعدات جديدة الى قطاع غزة تضم خيما وبطانيات لمواجهة الظروف الجوية القاسية.

وقال رئيس الفرق التطوعية التابعة للجمعية في غزة أحمد ابودية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه تم توزيع الشحنة على (المستشفى الكويتي) في قطاع غزة ومراكز الايواء في مدينة (رفح) جنوب القطاع.

وذكر ابودية ان “هذه النوعية من المساعدات ضرورية في هذا الوقت بسبب الظروف الجوية الصعبة وهطول الأمطار فضلا عن استمرار العدوان الاسرائيلي والنزوح من الشمال الى الجنوب جراء قصفه المستمر”.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي ذكرت في وقت سابق ان 90 بالمئة من المساعدات الكويتية المرسلة عبر الجسر الجوي الاغاثي حتى الان دخلت الى قطاع غزة ويتم توزيعها بشكل مباشر على الأهالي والمستشفيات والمتضررين جراء العدوان الاسرائيلي المستمر.

يذكر ان دولة الكويت أرسلت الاف الأطنان من المساعدات الاغاثية والانسانية لقطاع غزة ولايزال الجسر الجوي الاغاثي الكويتي مستمرا فضلا عن ارسال العشرات من سيارات الاسعاف منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من اكتوبر الماضي.

من المساعدات الى قطاع غزة

من المساعدات الى قطاع غزة