الألماني تير شتيغن حارس برشلونة سيخصع لعملية جراحية في ظهره

سيخضع الألماني مارك-اندري تير شتيغن حارس برشلونة الاسباني لعملية جراحية في ظهره كما اعلن ناديه الثلاثاء ويواجه الغياب عن الملاعب لفترة شهرين.

واصدر النادي الكاتالوني بيانا اكد فيه بان “تير شتيغن سيخضع لعملية جراحية في الايام المقبلة بسبب الآم في الظهر” من دون ان يكشف عن الفترة التي سيغيب فيها حارس مرمى منتخب المانيا عن الملاعب بقوله “فترة غيابه تتعلق بمدى سرعة تعافيه”.

بيد ان وسائل اعلام اسبانية كشفت بان اصابة تير شتيغن ستبعده عن الملاعب حوالي الشهرين.

وقال تير شتيغن على حسابه على “اكس” (تويتر سابقا) “بعد تبادل الاراء مع الجهاز الطبي واخصائيين آخرين، قررنا اجراء عملية جراحية”.

واضاف الحارس البالغ من العمر 31 عاما “هذا التوقف يزعجني ، لكني اتخذت القرار الصحيح من اجل العودة بأفضل الظروف للنادي الذي العب في صفوفه ولمنتخب المانيا”.

وخاض تير شتيغن اخر مباراة له في 12 تشرين الثاني/نوفمبر خلال فوز فريقه على الافيس 2-1 في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة اسبانيا، غاب بعدها عن مباريات لفريقه في الدوري وواحدة في دوري ابطال اوروبا بالاضافة الى مباراتي المانيا الوديتين في اطار استعداداتها لكأس اوروبا 2024.