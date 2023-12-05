ممثل سمو أمير البلاد وزير الخارجية يغادر الدوحة عقب مشاركته في القمة الخليجية الـ44 والقمة الخليجية – التركية

غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح العاصمة القطرية الدوحة عقب مشاركته في اجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ44 وقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية التركية بعد عقدهما اليوم الثلاثاء.

وكان في وداع الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح على أرض مطار حمد الدولي وزير الثقافة بدولة قطر الشقيقة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وعدد من كبار ممثلي الديوان الأميري القطري وقيادات ومسؤولي الدولة.